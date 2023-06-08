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Центровый "Майами" оформил эффектный путбэк после промаха партнера: момент дня в НБА

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Майами, Четверг 08 июня 2023 11:28
Центровый "Майами" оформил эффектный путбэк после промаха партнера: момент дня в НБА Фото: Бэм Адебайо набрал 22 пункта против "Наггетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался звезда "Майами Хит" Бэм Адебайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом под занавес второй четверти противостояния с "Денвером". Центровой лучше всех сориентировался под чужим щитом после промаха Мартина. Он выиграл силовую дуэль у Йокича и вонзил мяч сверху.

Стараний Адебайо и компании не хватило для домашнего успеха. "Наггетс" во второй раз выиграли в финальной серии до четырех побед (109:94). Следующий матч сыграют в ночь на пятницу во Флориде.

На паркете Адебайо провел около 41 минуты. За отведенное время он успел набрать 22 очка, сделал 17 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в поединке стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей с трипл-даблом (34+10+10).

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Майами" под 14-м общим номером драфта НБА-2017.

Проводит шестой сезон подряд в рядах "Гит", в пятый раз выходит в плей-офф ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2020, 2023) завоевал "золото" Олимпиады-2020 со сборной США. Перед форумом получил предложение защищать цвета нигерийской команды.

Прозвище "Бэм" Адебайо получил в честь персонажа "Флинстоунов". Настоящее имя баскетболиста – Эдрис Феми. Отец баскетболиста эмигрировал из Нигерии.

К слову, ранее "Финикс" назначил чемпиона НБА-2022 новым наставником команды.

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