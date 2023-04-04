Центровий "Лейкерс" і форвард "Брукліна" стали найкращими гравцями тижня НБА

Центровий "Лос-Анджелес Лейкерс" Девіс доклався до трьох перемог команди впродовж тижня. Усі три поєдинки каліфорнійці зіграли на виїзді – проти "Чикаго", "Міннесоти" та "Г'юстона".

Перший номер драфту НБА-2012 у майці "Лейкерс" у середньому набирав 38.7 очок, оформляв 11.7 підбирань і робив 2 блокшоти. Разом із Леброном Джеймсом, який повернувся після травми, Девіс витягнув "Лос-Анджелес" до зони плей-офф. Каліфорнійці посідають 8-ме місце на Заході.

Натомість форвард "Брукліна" Бріджес теж здобув три перемоги. "Нетс" упродовж тижня грали лише вдома. Нью-йоркці здолали "Г'юстон", "Атланту" та "Юту".

Легкий форвард, який опинився в лавах "Нетс" у рамках обміну Дюранта до "Фінікса", відіграв у цих протистояннях провідну роль. Середні цифри Бріджеса в минулі сім днів – 33 пункти та 5,7 підбирань із середнім відсоток влучності триочкових 45,5%. "Бруклін" впевнено йде на 6-й сходинці на Сході.