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Центровой "Лейкерс" и форвард "Бруклина" стали лучшими игроками недели НБА

Фото: Энтони Дэвис стремится вывести "Лейкерс" в плей-офф сезона (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная баскетбольная ассоциация определила лучших игроков очередных семи дней регулярного чемпионата в Западной и Восточной конференциях. Ими стали Энтони Дэвис и Микел Бриджес соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НБА.

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Дэвис приложился к трем победам команды в течение недели. Все три поединка калифорнийцы сыграли на выезде – против "Чикаго", "Миннесоты" и "Хьюстона".

Первый номер драфта НБА-2012 в майке "Лейкерс" в среднем набирал 38.7 очков, оформлял 11.7 подборов и делал 2 блокшота. Вместе с вернувшимся после травмы Леброном Джеймсом Дэвис вытащил "Лос-Анджелес" в зону плей-офф. Калифорнийцы занимают 8-е место на Западе.

В свою очередь форвард "Бруклина" Бриджес тоже одержал три победы. "Нетс" в течение недели играли исключительно дома. Нью-йоркцы одолели "Хьюстон", "Атланту" и "Юту".

Легкий форвард, оказавшийся в рядах "Нетс" в рамках обмена Дюранта в "Финикс", сыграл в этих противостояниях ведущую роль. Средние цифры Бриджеса в прошедшие семь дней – 33 пункта и 5,7 подборов со средним процентом меткости трехочковых 45,5%. "Бруклин" уверенно идет на 6-й строчке на Востоке.

К слову, накануне Михайлюк провел самый результативный матч в карьере за океаном.

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НБАБаскетбол