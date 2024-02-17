Центровий "Індіани" силовим слемданком відкрив Вікенд усіх зірок: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Конголезець запам'ятався епізодом на старті протистояння з командою Джейлена Роуза у фінальному матчі зірок, що сходять, асоціації. Він отримав передачу на вході до "фарби" та в силовій манері поклав згори крізь руки Кесслера.

Старань Чібве та інших не вистачило для загального успіха. Команда Детлефа Шремпфа поступилася (13:26). Зате в першому поєдинку вони здолали чинних на той час чемпіонів – команду Пау Газоля (41:36).

Чібве став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 8 очок, зробив 2 підбирання та віддав 1 асист. У скарбничку команди Роуза найбільше поклав Дерек Лайвлі (6 пунктів).

Хто такий Оскар Чібве

Уродженець ДР Конго, переїхав до США в 2015 році за протекцією співвітчизника з НБА Бісмака Бійомбо. На студентському рівні виступав за Університет Західної Вірджинії та "Кентуккі Вайлдкетс".

На драфті асоціації-2023 не був обраний жодною з команд. Приєднався до "Індіани" в Літній лізі, а згодом підписав двосторонній контракт і опинився у фарм-клубі – "Мед Ентс". Дебютував за першу команду в грудні проти "Лейкерс".

Чібве – католик, тож християнська сім'я з Кентуккі стала його законними опікунами. Раніше вони допомогли освоїтися в Штатах малійцю Сагабі Конате, який не зміг пробитися в НБА. Центровий "Індіани" нагороджений титулом "Полковник Кентуккі" – найвищого почесного звання штату.