Центровий "Індіани" силовим слемданком відкрив Вікенд усіх зірок: момент дня в НБА
Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив проспект "Індіани Пейсерс" Оскар Чібве.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Конголезець запам'ятався епізодом на старті протистояння з командою Джейлена Роуза у фінальному матчі зірок, що сходять, асоціації. Він отримав передачу на вході до "фарби" та в силовій манері поклав згори крізь руки Кесслера.
Старань Чібве та інших не вистачило для загального успіха. Команда Детлефа Шремпфа поступилася (13:26). Зате в першому поєдинку вони здолали чинних на той час чемпіонів – команду Пау Газоля (41:36).
Чібве став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 8 очок, зробив 2 підбирання та віддав 1 асист. У скарбничку команди Роуза найбільше поклав Дерек Лайвлі (6 пунктів).
Хто такий Оскар Чібве
Уродженець ДР Конго, переїхав до США в 2015 році за протекцією співвітчизника з НБА Бісмака Бійомбо. На студентському рівні виступав за Університет Західної Вірджинії та "Кентуккі Вайлдкетс".
На драфті асоціації-2023 не був обраний жодною з команд. Приєднався до "Індіани" в Літній лізі, а згодом підписав двосторонній контракт і опинився у фарм-клубі – "Мед Ентс". Дебютував за першу команду в грудні проти "Лейкерс".
Чібве – католик, тож християнська сім'я з Кентуккі стала його законними опікунами. Раніше вони допомогли освоїтися в Штатах малійцю Сагабі Конате, який не зміг пробитися в НБА. Центровий "Індіани" нагороджений титулом "Полковник Кентуккі" – найвищого почесного звання штату.
До слова, напередодні підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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