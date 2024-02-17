Центровой "Индианы" силовым лентяем открыл Уикенд всех звезд: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Конголезец запомнился эпизодом на старте противостояния с командой Джейлена Роуза в финальном матче восходящих звезд ассоциации. Он получил передачу на входе в "краску" и в силовой манере уложил сверху сквозь руки Кесслера.

Стараний Чибве и других не хватило для всеобщего успеха. Команда Детлефа Шремпфа уступила (13:26). Зато в первом поединке они одолели тогда действующих чемпионов – команду Пау Газоля (41:36).

Чибве стал самым результативным на паркете. Он набрал 8 очков, сделал 2 подбора и отдал 1 ассист. В копилку команды Роуза больше всего положил Дерек Лайвли (6 пунктов).

Кто такой Оскар Чибве

Уроженец ДР Конго, переехал в США в 2015 году по протекции соотечественника из НБА Бисмака Бийомбо. На студенческом уровне выступал за Университет Западной Вирджинии и "Кентукки Уайлдкэтс".

На драфте ассоциации-2023 не был выбран ни одной из команд. Присоединился к "Индиане" в Летней лиге, а затем подписал двусторонний контракт и оказался в фарм-клубе – "Мэд Энтс". Дебютировал за первую команду в декабре против "Лейкерс".

Чибве – католик, так что христианская семья из Кентукки стала его законными опекунами. Ранее они помогли освоиться в Штатах малийцу Сагабе Конате, который не смог пробиться в НБА. Центровой "Индианы" награжден титулом "Полковник Кентукки" – высшего почетного звания штата.