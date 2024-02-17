ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Центровой "Индианы" силовым лентяем открыл Уикенд всех звезд: момент дня в НБА

Индианаполис, Суббота 17 февраля 2024 11:06
UA EN RU
Центровой "Индианы" силовым лентяем открыл Уикенд всех звезд: момент дня в НБА Фото: Оскар Чибве набрал 8 очков в финале (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил проспект "Индианы Пэйсерс" Оскар Чибве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Конголезец запомнился эпизодом на старте противостояния с командой Джейлена Роуза в финальном матче восходящих звезд ассоциации. Он получил передачу на входе в "краску" и в силовой манере уложил сверху сквозь руки Кесслера.

Стараний Чибве и других не хватило для всеобщего успеха. Команда Детлефа Шремпфа уступила (13:26). Зато в первом поединке они одолели тогда действующих чемпионов – команду Пау Газоля (41:36).

Чибве стал самым результативным на паркете. Он набрал 8 очков, сделал 2 подбора и отдал 1 ассист. В копилку команды Роуза больше всего положил Дерек Лайвли (6 пунктов).

Кто такой Оскар Чибве

Уроженец ДР Конго, переехал в США в 2015 году по протекции соотечественника из НБА Бисмака Бийомбо. На студенческом уровне выступал за Университет Западной Вирджинии и "Кентукки Уайлдкэтс".

На драфте ассоциации-2023 не был выбран ни одной из команд. Присоединился к "Индиане" в Летней лиге, а затем подписал двусторонний контракт и оказался в фарм-клубе – "Мэд Энтс". Дебютировал за первую команду в декабре против "Лейкерс".

Чибве – католик, так что христианская семья из Кентукки стала его законными опекунами. Ранее они помогли освоиться в Штатах малийцу Сагабе Конате, который не смог пробиться в НБА. Центровой "Индианы" награжден титулом "Полковник Кентукки" – высшего почетного звания штата.

К слову, накануне подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте
DAILY
Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания