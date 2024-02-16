Матч усіх зірок НБА, Зимова класика НХЛ і культові автоперегони: анонс вихідних у спорті

Протистояння Манчестера та Лондона в чемпіонаті Англії, хокейна битва в штаті Массачусетс, "овал" Дейтони-Біч, хокейне дербі Нью-Йорка та баскетбольна зустріч Західної та Східної конференцій відбудуться в прийдешній вікенд.

"Манчестер Сіті" – "Челсі"

17 лютого, 19:30, Манчестер, "Етіхад", трансляція на app.setantasports.com

Центральний матч туру в англійській Прем'єр-лізі буде гучним передусім за іменами. Лондонські "сині" з трьома перемогами в п'яти останніх турах піднялися "аж" на 10-те місце, тож навряд втрутяться в боротьбу за єврокубки. Утім, поєдинки на кшталт суботнього – черговий тест на профпридатність для Маурісіо Почеттіно, під яким захиталося крісло головного тренера. Та й багатомільйонним новачкам "Челсі" було б добре проявити себе на фоні "Манчестер Сіті", що йде до нових титулів.

"Бостон" – "Лос-Анджелес"

17 лютого, 19:30, Бостон, "Ті-Ді Гарден", телетрансляція на Setanta Sports+

Титуловані команди найсильнішої хокейної ліги планети зіграють у "дитячому" часовому слоті. І "Брюїнз", і "Кінгз" затаврували кризою. Бостонці зазнали чотирьох поразок за 5 останніх матчів, але досі йдуть другими на Сході. Натомість "Лос-Анджелес" плентається в середині турнірної таблиці Заходу. Каліфорнійці далекі від гарантування місця в плей-офф. Мінімум чотири команди з "Нешвіллом" на чолі лише й чекають на чергову невдачу "Кінгз". Час засмутити конкурентів?..

Фото: Павел Заха набрав 34 очки за системою "гол+пас" у сезоні 2023/24 (facebook.com/NHLBruins)

Daytona 500

18 лютого, 21:30, Дейтона-Біч, "Дейтона Інтернешнл Спідвей", телетрансляція на території України не запланована

Серія NASCAR Cup підігріватиме любов до автоспорту в ці вихідні. "500 миль Дейтони" – одна з найпрестижніших гонок Північної Америки. Торік на овалі тріумфував Рікі Стенхауз-молодший, але цьогоріч він не буде фаворитом. Перші старти сезону підкорили інші пілоти. Наприклад, 3-разовий чемпіон Daytona 500 Денні Хемлін фінішував першим на Busch Light Clash. Знайомим європейцям імен цьогоріч немає. Чемпіон Формули-1 Жак Вільньов до Дейтони-Біч не завітав.

"Айлендерс" – "Рейнджерс"

18 лютого, 22:00, Іст-Резерфорд, "Мідоулендс Стедіум", телетрансляція на Setanta Sports+

Цьогоріч хокейна "Битва за Нью-Йорк" матиме додатковий сенс. "Айлендерс" прийме сусідів із "Рейнджерс" у рамках Зимової класики на домашній арені бейсбольних "Нью-Йорк Джетс". Перемоги в дербі більше потребують "острів'яни". Підопічні Патріка Руа лише десяті на Сході та наразі не проходять у плей-офф. Натомість "синьосорочечники" мають 6-матчеву серію перемог і спробують продовжити хід у принциповому протистоянні. На льоду Нью-Джерсі буде гаряче.

Фото: Іст-Резерфорд прийме першу "Битву за Нью-Йорк" у сезоні (nypost.com)

Матч усіх зірок НБА

19 лютого, 03:00, Індіанаполіс, "Гейнбрідж Філдхаус", телетрансляція на Setanta Sports

Місяць знакових спортивних подій за океаном закриватиме баскетбольний зірковий вікенд. Його кульмінацією стане традиційний поєдинок збірних Західної та Східної конференцій. Капітанами команд прогнозовано стали Леброн Джеймс і Янніс Адетокунбо. В обоймі – всі зірки, окрім травмованого Джоела Ембііда, тож видовище гарантоване. На цьому небосхилі варто не забути про новачків 2024 All-Star Game – Джейлена Брансона, Тайріза Максі, Паоло Банкеро та Скотті Барнса.