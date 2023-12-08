Центровий "Індіани" оформив данк на постер крізь руки Янніса: момент дня в НБА
Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Індіани Пейсерс" Майлз Тернер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
27-річний американець окреслив наміри "Пейсерс" у дебюті протистояння з "Мілуокі" в півфіналі In-Season Tournament. Він отримав передачу Хілда та в силовій манері поклав згори двома руками, проігнорувавши спротив Адетокунбо.
Стараннями Тернера та компанії "Індіана" зуміла впевнено здолати "Бакс" (128:119). У ніч проти неділі "Пейсерс" зіграють фінал внутрішньосезонного турніру проти "Лейкерс". Каліфорнійці в півфіналі розтрощили "Нью-Орлеан" (133:89).
Найрезультативнішим на паркеті в цей вечір був Янніс Адетокунбо. Лідер "Мілуокі" набрав 37 очок, зробив 10 підбирань і віддав 2 передачі. Натомість Тернер відповів своїм дабл-даблом (26+10+2).
Хто такий Майлз Тернер
Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за місцевих "Лонгорнс". Обраний "Індіаною" під 11-м номером драфту НБА-2015.
Проводить дев'ятий сезон поспіль у складі "Пейсерс". Двічі завершував регулярний чемпіонат лідером за блокшотами (2019, 2021). У складі збірної США U-18 виграв Кубок Америк-2014.
У вільний час Тернер любить складати Lego та займається йогою. У січні підписав новий 2-річний контракт із "Індіаною" на 60 млн доларів. Також може закрити позицію важкого форварда.
До слова, напередодні центровий "Далласа" Холмс опинився нагорі підбірки моментів із данком однією рукою.
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