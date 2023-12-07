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Резервіст "Далласа" силовим данком ствердив фіаско "Юти": момент дня в НБА

Даллас, Четвер 07 грудня 2023 09:56
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Резервіст "Далласа" силовим данком ствердив фіаско "Юти": момент дня в НБА Фото: Рішон Холмс набрав два пункти проти "Джаз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Даллас Маверікс" Рішон Холмс опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Досвідчений американець засвітився під завісу домашньої зустрічі з "Ютою". Він сміливо пішов у "фарбу" та в боротьбі з опонентом оформив могутній слемданк однією рукою.

У підсумку "Маверікс" просто знищили "джазменів" (147:97). "Даллас" закріпився на 4-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Юта" залишилася за межами зони плей-офф із рекордом 7 перемог, 14 поразок.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Маверікс" Лука Дончіч. Словенець оформив тріпл-дабл – 40 очок, 10 підбирань і 11 передач. У складі ж "Джаз" найбільше набрав Очаї Агбаджі (21 пункт).

Хто такий Рішон Холмс

Уродженець Локпорта (штат Іллінойс), на студентському рівні виступав за "Морейн Веллі" та "Боулінг Грін Фалконс". На драфті НБА-2015 обраний "Філадельфією" під 37-м номером.

Підписав контракт із "Севенті Сіксерс" після виступів у Літній лізі асоціації. Провів у Пенсильванії три сезони, періодично грав за фарм-клуб – "Делавер". Після року в складі "Фінікса" опинився в лавах "Сакраменто". Там відіграв 4 сезони та влітку цьогоріч разом із Олів'є-Максенсом Проспером був обміняний в "Даллас".

Середні цифри нинішнього сезону не вражають – 2.8 очки, 3.5 підбирання, 0.5 передач і 0.1 перехоплень. Також може закрити позицію важкого форварда.

До слова, напередодні Леброн очолив хіт-парад моментів дня з ефектною прихованою передачею.

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