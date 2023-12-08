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Центровой "Индианы" оформил данк на постер сквозь руки Янниса: момент дня в НБА

Лас-Вегас, Пятница 08 декабря 2023 09:26
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Центровой "Индианы" оформил данк на постер сквозь руки Янниса: момент дня в НБА Фото: Именно тот слэм-данк Майлза Тернера (twitter.com/Pacers)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Индианы Пэйсерс" Майлз Тернер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

27-летний американец очертил намерения "Пэйсерс" в дебюте противостояния с "Милуоки" в полуфинале In-Season Tournament. Он получил передачу Хилда и в силовой манере уложил сверху двумя руками, проигнорировав сопротивление Адетокунбо.

Стараниями Тернера и компании "Индиана" сумела уверенно одолеть "Бакс" (128:119). В ночь на воскресенье "Пэйсерс" сыграют финал внутрисезонного турнира против "Лейкерс". Калифорнийцы в полуфинале разбили "Нью-Орлеан" (133:89).

Самым результативным на паркете в этот вечер был Яннис Адетокунбо. Лидер "Милуоки" набрал 37 очков, сделал 10 подборов и отдал 2 передачи. Тернер же ответил своим дабл-даблом (26+10+2).

Кто такой Майлз Тернер

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за местных "Лонгорнс". Выбран "Индианой" под 11-м номером драфта НБА-2015.

Проводит девятый сезон подряд в составе "Пэйсерс". Дважды завершал регулярный чемпионат лидером по блок-шотам (2019, 2021). В составе сборной США U-18 выиграл Кубок Америк-2014.

В свободное время Тернер любит складывать Lego и занимается йогой. В январе подписал новый 2-летний контракт с "Индианой" на 60 млн долларов. Также может закрыть позицию тяжелого форварда.

К слову, накануне центровой "Далласа" Холмс оказался наверху подборки моментов с данком одной рукой.

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