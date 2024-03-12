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Центровий "Голден Стейта" у розбірці новачків виконав яскравий слемданк: момент дня в НБА

Фото: Трейс Джексон-Девіс освоївся в лавах "Ворріорз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Голден Стейт Ворріорз" Трейс Джексон-Девіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Першорічник запам'ятався епізодом під завісу зустрічі зі "Сан-Антоніо". Він фінтами обійшов першого номера драфту НБА-2023 Вембаньяму та з-під нього виконав елегантний данк однією рукою.

Стараннями Джексона-Девіса та інших "Голден Стейт" виборов виїзну перемогу (112:102). "Ворріорз" залишилися на 10-й сходинці Західної конференції та наразі останніми проходять у плей-офф. "Сперз" – безнадійний аутсайдер.

Найрезультативнішим на паркеті став центровий "Сан-Антоніо" Віктор Вембаньяма. Він набрав 27 очок, зробив 14 підбирань і віддав 3 передачі. Джексон-Девіс парирував скромнішим дабл-даблом – 13 пунктів, 10 підбирань, 5 асистів.

 

 

Хто такий Трейс Джексон-Девіс

Уродженець Індіани, на студентському рівні виступав за місцевих "Гузерс". На драфті НБА-2023 обраний "Вашингтоном" під 57-м номером.

"Візардс" віддали проспекта "Ворріорз" за грошову компенсацію. Дебютував під егідою асоціації наприкінці жовтня, якийсь час перебував у фарм-клубі – "Санта-Крузі". Персональний рекорд результативності встановив проти "Далласа" 31 грудня (17 очок). Проти "Сан-Антоніо" оформив п'ятий дабл-дабл у кар'єрі.

Біологічний син учасника Матчу всіх зірок-2000 Дейла Девіса, який на позиціях центрового та важкого форварда виступав за "Індіану", "Портленд", "Голден Стейт" і "Детройт". Вихований вітчимом – раннінбеком НФЛ Реймондом Джексоном. Брат – Тейвен Джексон – квотербек Індіанського університету в Блумінгтоні.

До слова, раніше лідер "Голден Стейта" Каррі очолив рейтинг проданих майок баскетболістів асоціації.

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