UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Центробанк США сохранил базовую ставку на нуле и ухудшил прогноз ВВП на 2021 год

Автор: Валерия Полищук

В среду, 15 декабря, Федеральная резервная система Соединенных Штатов, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом был ухудшен прогноз роста ВВП США в 2021 году до 5,5% с 5,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение финансового регулятора.

"Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2: в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента. Поскольку инфляция в течение некоторого времени превышала 2%", - говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор США объявил об ускорении сворачивания темпов покупки активов с рынка - в январе объем ежемесячного выкупа снизится до 60 с 90 млрд долларов в декабре.

При этом ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 5,5% с 5,9%, улучшив его в 2022 году до 4,0% с 3,8%.

На 2023 год американский регулятор также снизил ожидания по росту экономики страны до 2,2% с 2,5%. В 2024 году рост ВВП США ожидается на уровне 2,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФРССоединенные Штаты АмерикиКурс доллара