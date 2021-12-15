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Центробанк США зберіг базову ставку на нулі і погіршив прогноз ВВП на 2021 рік

Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 15 грудня, Федеральна резервна система Сполучених Штатів, що виконує функції центрального банку країни, зберегла ключову ставку на рівні 0-0, 25% річних. При цьому був погіршений прогноз зростання ВВП США в 2021 році до 5,5% з 5,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фінансового регулятора.

"Комітет прагне до досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2: у довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки по федеральним фондам на рівні від 0 до 1/4 відсотка. Оскільки інфляція протягом деякого часу перевищувала 2%", - йдеться в повідомленні.

Крім того, регулятор США оголосив про прискорення згортання темпів покупки активів з ринку - в січні обсяг щомісячного викупу знизиться до 60 з 90 млрд доларів у грудні.

При цьому ФРС погіршила прогноз зростання ВВП США у 2021 році до 5,5% з 5,9%, поліпшивши його у 2022 році до 4,0% з 3,8%.

На 2023 рік американський регулятор також знизив очікування щодо зростання економіки країни до 2,2% з 2,5%. У 2024 році зростання ВВП США очікується на рівні 2,0%.

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