Центробанк РФ потрапив під кібератаку українських хакерів, - джерела

За інформацією джерел, приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку РФ працюють або зі значними перебоями, або взагалі недоступні для користувачів. У самій фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що "інтенсивність атаки зростає".

Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та Газпромбанку. Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернету, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у РФ також зазнають систематичних кіберударів. Зокрема атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

Як додають джерела, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.

Фото: російські банки під потужною DDOS-атакою (скріншоти)

Про Центробанк РФ

Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) - це головний банк першого рівня, головний емісійний, грошово-кредитний інститут РФ, який розробляє і реалізує у взаємодії з урядом Росії єдину державну кредитно-грошову політику і наділений особливими повноваженнями, зокрема, правом емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

Банк Росії, виконуючи роль головного координуючого та регулюючого органу всієї кредитної системи країни, виступає органом економічного управління. Він контролює діяльність кредитних організацій, видає і відкликає у них ліцензії на здійснення банківських операцій, а вже кредитні організації працюють з іншими юридичними та фізичними особами.

Кібератака України проти РФ