Центробанк РФ попал под кибератаку украинских хакеров, - источники

По информации источников, примерно с 11:00 по местному времени ресурсы Центробанка РФ работают либо со значительными перебоями, либо вообще недоступны для пользователей. В самом финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что "интенсивность атаки растет".

Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и Газпромбанка. Ситуацию усложняет и отсутствие стабильного интернета, так как крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в РФ также подвергаются систематическим киберударам. В частности, атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки.

Как добавляют источники, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.

Фото: российские банки под мощной DDOS-атакой (скриншоты)

О Центробанке РФ

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - это главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством России единую государственную кредитно-денежную политику и наделенный особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирование деятельности банков

Банк России, выполняя роль главенствующего координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Он контролирует деятельность кредитных организаций, выдает и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а кредитные организации работают с другими юридическими и физическими лицами.

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