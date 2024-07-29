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Центробанк РФ попал под кибератаку украинских хакеров, - источники

Фото: Центробанк РФ атаковали украинские хакеры (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Центральный банк Российской Федерации, финансирующий вооруженную агрессию против Украины, стал целью украинских хакеров. Атака на финучреждение усиливается.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

По информации источников, примерно с 11:00 по местному времени ресурсы Центробанка РФ работают либо со значительными перебоями, либо вообще недоступны для пользователей. В самом финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что "интенсивность атаки растет".

Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и Газпромбанка. Ситуацию усложняет и отсутствие стабильного интернета, так как крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в РФ также подвергаются систематическим киберударам. В частности, атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки.

Как добавляют источники, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.

 

Фото: российские банки под мощной DDOS-атакой (скриншоты)

О Центробанке РФ

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - это главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт РФ, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством России единую государственную кредитно-денежную политику и наделенный особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирование деятельности банков

Банк России, выполняя роль главенствующего координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Он контролирует деятельность кредитных организаций, выдает и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а кредитные организации работают с другими юридическими и физическими лицами.

Кибератака Украины против РФ

Напомним, что украинские хакеры уже почти неделю совершают самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры. Беспрецедентная кибератака на сервисы РФ, финансируемая ВПК государства-террориста, продолжается с 23 июля. Под удар попали также ВТБ-Банк, "Альфа Банк", Сбербанк, Райффайзен банк, Россельхозбанк Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, и Банк, банк "Дом. РФ".

Также под удар попали брокерские приложения, банкоматы, российские социальные сети и мессенджеры, интернет провайдеры, национальные платежные системы.

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Центробанк РФГУРКибератакаВойна России против Украины