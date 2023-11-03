В центрі Волновахи вибух. "Приліт" в місце розташування окупантів

"Волноваха. Бавовна. "Прильот" в центрі міста. ППО окупантів не замовкає. Добрі новини п'ятниці", - зазначив він.

За словами радника мера, місце "прильоту" - так званий ДК залізничників.

"Як розумієте, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть непогано в окупантів та колоборантів пригоріло. Чекаємо на подробиці. Файна новина", - констатував він.

Ситуація у Волновасі

Волноваха опинилась захопленою російськими військами з березня 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. У липні 2023 року в місті було завдано удару по будівлі так званої "адміністрації" окупантів.

Крім того, росіяни використовують лікарні під Волновахою як "живий щит" для комплексів РЕБ, а студентів змушують ремонтувати свою пошкоджену на фронті техніку. Нещодавно у Волновасі сталося вбивство цілої родини із 9 осіб.