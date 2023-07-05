У мережі повідомляють про удар по будівлі адміністрації окупованої Волновахи
Сьогодні по окупованій російськими військами Волновасі в Донецькій області було завдано удару. Постраждала будівля місцевої адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Наслідки обстрілу будівлі міської адміністрації у Волновасі", - йдеться у повідомленні.
Фото: наслідки удару (t.me/itsdonetsk)
Зазначається, що внаслідок удару можуть бути жертви. Більше жодної інформації про наслідки удару поки що немає.
Ситуація у Волновасі
Місто було захоплене російськими військами навесні 2022 року. Окупанти завдавали масованих ударів по інфраструктурі Волновахи, внаслідок чого місто значно постраждало.
Нагадаємо, що вчора в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці опублікували наслідки влучання.
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