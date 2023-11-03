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В центрі Волновахи вибух. "Приліт" в місце розташування окупантів

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 15:20
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В центрі Волновахи вибух. "Приліт" в місце розташування окупантів Фото: у Волновасі Донецької області стався вибух у ДК 3 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 3 листопада, стався вибух у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. "Приліт" зафіксували у центрі міста - у місцевому ДК, де розташовуються окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Волноваха. Бавовна. "Прильот" в центрі міста. ППО окупантів не замовкає. Добрі новини п'ятниці", - зазначив він.

За словами радника мера, місце "прильоту" - так званий ДК залізничників.

"Як розумієте, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть непогано в окупантів та колоборантів пригоріло. Чекаємо на подробиці. Файна новина", - констатував він.

Ситуація у Волновасі

Волноваха опинилась захопленою російськими військами з березня 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. У липні 2023 року в місті було завдано удару по будівлі так званої "адміністрації" окупантів.

Крім того, росіяни використовують лікарні під Волновахою як "живий щит" для комплексів РЕБ, а студентів змушують ремонтувати свою пошкоджену на фронті техніку. Нещодавно у Волновасі сталося вбивство цілої родини із 9 осіб.

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Донецька область Волноваха вибухи
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