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В центре Волновахи взрыв. "Прилет" в место расположения оккупантов

Украина, Пятница 03 ноября 2023 15:20
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В центре Волновахи взрыв. "Прилет" в место расположения оккупантов Фото: в Волновахе Донецкой области произошел взрыв в ДК 3 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 3 ноября, произошел взрыв во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. "Прилет" зафиксировали в центре города - в местном ДК, где располагаются оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Волноваха. Хлопок. "Прилет" в центре города. ПВО оккупантов не замолкает. Хорошие новости пятницы", - отметил он.

По словам советника мэра, место "прилета" - так называемый ДК железнодорожников.

"Как понимаете, никакой культурой там не пахло. С места говорят неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело. Ожидаем подробности. Хорошая новость", - констатировал он.

Ситуация в Волновахе

Волноваха оказалась захваченной российскими войсками с марта 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. В июле 2023 года в городе был нанесен удар по зданию так называемой "администрации" оккупантов.

Кроме того, россияне используют больницы под Волновахой как "живой щит" для комплексов РЭБ, а студентов заставляют ремонтировать свою поврежденную на фронте технику. Недавно в Волновахе произошло убийство целой семьи из 9 человек.

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Донецкая область Волноваха вибухи
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