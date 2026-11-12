У центрі Вашингтона біля Білого дому сталася стрілянина, нападник утік

Інцидент стався рано вранці в четвер, 12 листопада, у модному районі столиці США Логан-Серкл, приблизно за 1 милю на північ від резиденції президента США.

Правоохоронці зафіксували реагування на події в кількох точках району.

На місці працюють посилені наряди поліції, перекрито вулиці навколо кварталу 1500 на 15-й вулиці, а також заблоковано найближчі школи.

Федеральне бюро з контролю за вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами разом із польовим офісом ФБР у Вашингтоні допомагають місцевій поліції у розслідуванні.

Район Логан-Серкл раніше вже ставав місцем резонансних інцидентів.

На початку серпня 2025 року там було скоєно напад на колишнього співробітника Департаменту ефективності уряду адміністрації Дональда Трампа.

Тоді, після спроби викрадення автомобіля підлітками, президент США Дональд Трамп запровадив прямий федеральний контроль над містом і направив туди бійців Національної гвардії для боротьби зі злочинністю.

Це розгортання сил зберігається донині.