У центрі Сум "приліт" по ТРЦ, є постраждалі (фото)

Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти завдали удару по торговельному центру у середмісті Сум. Внаслідок обстрілу постраждали дві особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Сергія Кривошеєнка.
"Ворог поцілив у один з торговельних центрів у середмісті Сум. Внаслідок удару БпЛА поранень зазнали попередньо 2 особи. Їх госпіталізовано. Пошкоджено будівлю та вікна. Інші наслідки уточнюються", - сказано в його заяві.
Крім того, Кривошеєнко розповів, що зросла кількість поранених внаслідок сьогоднішніх ворожих атак на Суми.
Зокрема, внаслідок ранкового удару у Ковпаківському районі є потерпілий. Водій маршрутного таксі перебував поруч з місцем прильоту під час виїзду на рейс та звернувся до лікарів через отриману травму.
Фото: наслідки удару по ТРЦ у Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)
Пізніше очільник ОВА зазначив, що кількість постраждалих внаслідок удару по ТРЦ збільшилась до трьох. За його словами, всі постраждалі внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів отримують медичну допомогу в умовах стаціонару.
Сьогодні вранці російські окупанти завдали авіаударів по Сумській області. У Шостці ворожий КАБ прилетів у багатоповерхівку, також зруйновані приватні будинки.
Наразі відомо про одну загиблу людину, її особу наразі встановлюють. Ще троє поранених перебувають у лікарні, серед них 29-річна жінка у важкому стані.
У Сумах ворожі дрони атакували Ковпаківський район та центр міста. Пошкоджено нежитлові приміщення та автомобілі.
Крім того, росіяни сьогодні вночі та під ранок атакували кілька громад Дніпропетровської області, зокрема під ударом був й Павлоград. Також вибухи лунали у Запоріжжі, Вінницькій, Черкаській областях та інших регіонах.
Також російські війська зранку вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. В результаті обстрілу відомо про кількох поранених.