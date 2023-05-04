У центрі столиці Грузії бізнесмени влаштували перестрілку

Сьогодні на вулиці Гогебашвілі в Тбілісі відбулась сутичка між бізнесменами Гічо Маргвелашвілі та Сабою Гахокіа.

За даними видання, Гахокіа вистрелив в Маргвелашвілі. Проте охоронець Маргвелашвілі вистрелив у відповідь. Маргвелашвілі зараз оперують, у нього поранення в ноги. А Гахокіа загинув від отриманого поранення.

Місцеві ЗМІ також зазначили, що перестрілці передувала бійка в ресторані Lavera, у якій брали участь близько 15 осіб.

Нагадаємо, нещодавно в американському місті Луїсвілл, штат Кентуккі, сталася стрілянина. Унаслідок неї постраждали шестеро осіб, серед яких поліцейський.

Крім того, раніше в Нешвіллі жінка влаштувала стрілянину в християнській школі. Вона вбила шестеро людей, її знешкодили поліцейські.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.