В центре столицы Грузии бизнесмены устроили перестрелку

Сегодня на улице Гогебашвили в Тбилиси произошла стычка между бизнесменами Гичо Маргвелашвили и Сабой Гахокиа.

По данным издания, Гахокиа выстрелил в Маргвелашвили. Однако охранник Маргвелашвили выстрелил в ответ. Маргвелашвили сейчас оперируют, у него ранение в ноги. А Гахокиа погиб от полученного ранения.

Местные СМИ также отметили, что перестрелке предшествовала драка в ресторане Lavera, в которой участвовали около 15 человек.

Напомним, недавно в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба. В результате пострадали шесть человек, среди которых полицейский.

Кроме того, ранее в Нэшвилле женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, ее обезвредили полицейские.

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