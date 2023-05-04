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В центре столицы Грузии бизнесмены устроили перестрелку

Фото: бизнесмены в Грузии устроили перестрелку (Телеграмм Sputnik Грузия)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 мая, в центре столицы Грузии произошла стычка между двумя бизнесменами. В результате инцидента один бизнесмен убит, другой госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Сегодня на улице Гогебашвили в Тбилиси произошла стычка между бизнесменами Гичо Маргвелашвили и Сабой Гахокиа.

По данным издания, Гахокиа выстрелил в Маргвелашвили. Однако охранник Маргвелашвили выстрелил в ответ. Маргвелашвили сейчас оперируют, у него ранение в ноги. А Гахокиа погиб от полученного ранения.

Местные СМИ также отметили, что перестрелке предшествовала драка в ресторане Lavera, в которой участвовали около 15 человек.

Напомним, недавно в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба. В результате пострадали шесть человек, среди которых полицейский.

Кроме того, ранее в Нэшвилле женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, ее обезвредили полицейские.

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Грузия