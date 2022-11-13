У центрі Стамбулу стався вибух, багато поранених, є жертви

У центрі Стамбулу на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істикляль стався вибух. Внаслідок інциденту багато людей отримали поранення, є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформаційне телебачення NTV.
Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.
Тим часом телеканал CNN Türk повідомляє про 11 поранених.
Відомо, що десятки машин швидкої допомоги були направлені до місця інциденту після вибуху, район оточили правоохоронці.
Мережею вже шириться ймовірний момент вибуху в турецькому місті.
З офіційною заявою вже виступила місцева влада, стало відомо про загиблих.
"Сьогодні близько 16:20 на вулиці Істикляль стався вибух. Наша поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події. Є жертви та поранені. Про подробиці буде повідомлено громадськості згодом", - сказав
Нагадаємо, раніше ми писали, що в турецькому Стамбулі сталася пожежа у 24-поверховому житловому будинку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.