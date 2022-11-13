RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В центре Стамбула произошел взрыв, много раненых, есть жертвы

Фото: в центре Стамбула произошел взрыв (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

В центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. В результате инцидента много людей получили ранения, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое информационное телевидение NTV.

Как пишут СМИ, что стало причиной взрыва, пока не известно.

Тем временем телеканал CNN Türk сообщает об 11 раненых.

Известно, что десятки машин скорой помощи были направлены к месту инцидента после взрыва, район оцепили правоохранители.

По сети уже распространяется вероятный момент взрыва в турецком городе.

С официальным заявлением уже выступили местные власти, стало известно о погибших.

"Сегодня около 16:20 на улице Истикляль произошел взрыв. Наша полиция, медицинские службы, пожарные были направлены на место происшествия. Есть жертвы и ранены. О подробностях будет сообщено общественности позже", - сказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

Напомним, ранее мы писали, что в турецком Стамбуле произошел пожар в 24-этажном жилом доме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СтамбулТурцияВзрыв