У центрі Рівного зникло світло: що відомо про аварійне відключення
У Рівному сталось аварійне відключення електропостачання. Без світла залишилася центральна частина міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Рівне".
Речниця "Рівнеобленерго" Алла Ліхачова у коментарі виданню зазначила, що наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.
Причини аварії поки не уточнюються. Очікується, що подачу електроенергії відновлять найближчим часом.
Використання електроенергії просять обмежити
"Рівнеобленерго" також пише, що у травні через нестабільну погоду українців закликають гнучко планувати використання електроенергії. У сонячні дні енергосистему підтримують сонячні електростанції, а от у дощову чи хмарну погоду генерація падає - і особливо важливим стає ощадливе споживання з 18:00 до 22:00.
Фахівці радять:
- користуватися потужною технікою вдень у ясну погоду;
- відкладати використання енергоємних приладів на ніч після 22:00 у похмуру погоду;
- уникати одночасного ввімкнення кількох потужних пристроїв у години пікового навантаження (8:00-10:00 і 18:00-22:00);
- вимикати світло й прилади, якими не користуєтесь.
Збалансоване споживання допоможе втримати стабільність енергосистеми та уникнути відключень.
РБК-Україна раніше писало, що минулого тижня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для майже 102 тисяч родин у Донецькій, Дніпропетровській і Київській областях, де мережі були пошкоджені через обстріли. Найбільше світла повернули на Донеччині - понад 73 тисячі домогосподарств.
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