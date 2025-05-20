У центрі Рівного зникло світло: що відомо про аварійне відключення

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на " Суспільне Рівне ".

"Рівнеобленерго" також пише, що у травні через нестабільну погоду українців закликають гнучко планувати використання електроенергії. У сонячні дні енергосистему підтримують сонячні електростанції, а от у дощову чи хмарну погоду генерація падає - і особливо важливим стає ощадливе споживання з 18:00 до 22:00.

Причини аварії поки не уточнюються. Очікується, що подачу електроенергії відновлять найближчим часом.

Речниця "Рівнеобленерго" Алла Ліхачова у коментарі виданню зазначила, що наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

РБК-Україна раніше писало, що минулого тижня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для майже 102 тисяч родин у Донецькій, Дніпропетровській і Київській областях, де мережі були пошкоджені через обстріли. Найбільше світла повернули на Донеччині - понад 73 тисячі домогосподарств.

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