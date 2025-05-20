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У центрі Рівного зникло світло: що відомо про аварійне відключення

Вівторок 20 травня 2025 11:37
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У центрі Рівного зникло світло: що відомо про аварійне відключення Фото: У Рівному зникло світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Рівному сталось аварійне відключення електропостачання. Без світла залишилася центральна частина міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Рівне".

Речниця "Рівнеобленерго" Алла Ліхачова у коментарі виданню зазначила, що наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Причини аварії поки не уточнюються. Очікується, що подачу електроенергії відновлять найближчим часом.

Використання електроенергії просять обмежити

"Рівнеобленерго" також пише, що у травні через нестабільну погоду українців закликають гнучко планувати використання електроенергії. У сонячні дні енергосистему підтримують сонячні електростанції, а от у дощову чи хмарну погоду генерація падає - і особливо важливим стає ощадливе споживання з 18:00 до 22:00.

Фахівці радять:

  • користуватися потужною технікою вдень у ясну погоду;
  • відкладати використання енергоємних приладів на ніч після 22:00 у похмуру погоду;
  • уникати одночасного ввімкнення кількох потужних пристроїв у години пікового навантаження (8:00-10:00 і 18:00-22:00);
  • вимикати світло й прилади, якими не користуєтесь.

Збалансоване споживання допоможе втримати стабільність енергосистеми та уникнути відключень.

РБК-Україна раніше писало, що минулого тижня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для майже 102 тисяч родин у Донецькій, Дніпропетровській і Київській областях, де мережі були пошкоджені через обстріли. Найбільше світла повернули на Донеччині - понад 73 тисячі домогосподарств.

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Рівне Електроенергія
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