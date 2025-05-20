В центре Ровно исчез свет: что известно об аварийном отключении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Рівне ".

"Ровнооблэнерго" также пишет, что в мае из-за нестабильной погоды украинцев призывают гибко планировать использование электроэнергии. В солнечные дни энергосистему поддерживают солнечные электростанции, а вот в дождливую или облачную погоду генерация падает - и особенно важным становится экономное потребление с 18:00 до 22:00.

Причины аварии пока не уточняются. Ожидается, что подачу электроэнергии восстановят в ближайшее время.

Пресс-секретарь "Ривнеоблэнерго" Алла Лихачева в комментарии изданию отметила, что сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

РБК-Украина ранее писало, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для почти 102 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской и Киевской областях, где сети были повреждены из-за обстрелов. Больше всего света вернули в Донецкой области - более 73 тысяч домохозяйств.

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