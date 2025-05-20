В центре Ровно исчез свет: что известно об аварийном отключении
В Ровно произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась центральная часть города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Рівне".
Пресс-секретарь "Ривнеоблэнерго" Алла Лихачева в комментарии изданию отметила, что сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Причины аварии пока не уточняются. Ожидается, что подачу электроэнергии восстановят в ближайшее время.
Использование электроэнергии просят ограничить
"Ровнооблэнерго" также пишет, что в мае из-за нестабильной погоды украинцев призывают гибко планировать использование электроэнергии. В солнечные дни энергосистему поддерживают солнечные электростанции, а вот в дождливую или облачную погоду генерация падает - и особенно важным становится экономное потребление с 18:00 до 22:00.
Специалисты советуют:
- пользоваться мощной техникой днем в ясную погоду;
- откладывать использование энергоемких приборов на ночь после 22:00 в пасмурную погоду;
- избегать одновременного включения нескольких мощных устройств в часы пиковой нагрузки (8:00-10:00 и 18:00-22:00);
- выключать свет и приборы, которыми не пользуетесь.
Сбалансированное потребление поможет удержать стабильность энергосистемы и избежать отключений.
РБК-Украина ранее писало, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для почти 102 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской и Киевской областях, где сети были повреждены из-за обстрелов. Больше всего света вернули в Донецкой области - более 73 тысяч домохозяйств.
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