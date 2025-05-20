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В центре Ровно исчез свет: что известно об аварийном отключении

Вторник 20 мая 2025 11:37
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В центре Ровно исчез свет: что известно об аварийном отключении Фото: В Ровно пропал свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Ровно произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась центральная часть города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Рівне".

Пресс-секретарь "Ривнеоблэнерго" Алла Лихачева в комментарии изданию отметила, что сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Причины аварии пока не уточняются. Ожидается, что подачу электроэнергии восстановят в ближайшее время.

Использование электроэнергии просят ограничить

"Ровнооблэнерго" также пишет, что в мае из-за нестабильной погоды украинцев призывают гибко планировать использование электроэнергии. В солнечные дни энергосистему поддерживают солнечные электростанции, а вот в дождливую или облачную погоду генерация падает - и особенно важным становится экономное потребление с 18:00 до 22:00.

Специалисты советуют:

  • пользоваться мощной техникой днем в ясную погоду;
  • откладывать использование энергоемких приборов на ночь после 22:00 в пасмурную погоду;
  • избегать одновременного включения нескольких мощных устройств в часы пиковой нагрузки (8:00-10:00 и 18:00-22:00);
  • выключать свет и приборы, которыми не пользуетесь.

Сбалансированное потребление поможет удержать стабильность энергосистемы и избежать отключений.

РБК-Украина ранее писало, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для почти 102 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской и Киевской областях, где сети были повреждены из-за обстрелов. Больше всего света вернули в Донецкой области - более 73 тысяч домохозяйств.

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Ровно Электроэнергия
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