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У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи

Фото: у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У центрі тимчасово окупованого Донецьку вдень 8 серпня пролунали вибухи, у місті видніється дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На фото, які публікують в мережу місцеві жителі, помітний дим.

Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає.

Вибухи у Донецьку

Російські загарбники окупували Донецьк ще у 2014 році. Проте останнім часом в місті почастішали вибухи. Там фіксують "прильоти" по скупченнях росіян чи їхніх складах боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові "працюють" лише по російських окупантах та не атакують цивільних.

Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.

Також вчора, 7 серпня, в окупованому російськими військами Донецьку зафіксували кілька "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДонецьквибухиВійна Росії проти України