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У центрі окупованого Донецька лунають вибухи

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 7 листопада, пролунали вибухи. Місцеві жителі фіксують "прильоти" в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Центр Донецька зараз", - ідеться в повідомленні.

Також місцеві жителі публікують фотографії, на яких видно дим після "прильотів".

Зазначається, що в місті також може працювати система ППО. 

Фото: "Прильоти" в Донецьку (t.me/itsdonetsk)

Telegram-канали передають, що нібито в центрі міста з-під завалів дістають людей. Офіційної інформації з цього приводу немає.

Вибухи в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.

Після цього масштабна пожежа сталась в одному з районів Донецька ввечері вівторка, 31 жовтня. Там горіли цистерни з пальним.

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