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В центре Одессы раздались выстрелы: есть раненый

Одесса, Пятница 27 июня 2025 20:38
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В центре Одессы раздались выстрелы: есть раненый Иллюстративное фото: в центре Одессы произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В центре Одессы сегодня, 27 июня, произошла стрельба. В результате инцидента есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей стрельба произошла на Соборной площади. На месте работает следственная группа.

"По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из оружия", - уточнили в полиции.

Там добавили, что пострадавшего госпитализировали. Другие участники инцидента сбежали.

Полицейские устанавливают обстоятельства события и его участников.

В сети появилась информация о том, что в результате стрельбы ранение в голову получил 25-летний парень.

Убийство Демьяна Ганула

Напомним, 14 марта в центре Одессы неизвестный выстрелил в активиста Демьяна Ганула. Тот получил ранения, несовместимые с жизнью. Стрелка задержали.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что подозреваемым в убийстве Ганулы является Сергей Шалаев.

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Одесса Национальная полиция
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