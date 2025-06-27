В центре Одессы раздались выстрелы: есть раненый
В центре Одессы сегодня, 27 июня, произошла стрельба. В результате инцидента есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Одесской области.
По данным правоохранителей стрельба произошла на Соборной площади. На месте работает следственная группа.
"По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из оружия", - уточнили в полиции.
Там добавили, что пострадавшего госпитализировали. Другие участники инцидента сбежали.
Полицейские устанавливают обстоятельства события и его участников.
В сети появилась информация о том, что в результате стрельбы ранение в голову получил 25-летний парень.
Убийство Демьяна Ганула
Напомним, 14 марта в центре Одессы неизвестный выстрелил в активиста Демьяна Ганула. Тот получил ранения, несовместимые с жизнью. Стрелка задержали.
Позже источники РБК-Украина сообщили, что подозреваемым в убийстве Ганулы является Сергей Шалаев.
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