В центрі Мелітополя чути звуки вибухів

ВВ окупованому Мелітополі сьогодні, 2 серпня, пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста", - сказав Федоров.
Він заявив, що наразі з'ясовує подробиці інциденту.
Ситуація у Мелітополі
Нагадаємо, Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".
Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.
Нещодавно Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляв, що російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".
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