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В центре Лондона произошла стрельба: пострадали 6 человек

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Лондон, Воскресенье 15 января 2023 00:19
В центре Лондона произошла стрельба: пострадали 6 человек Фото: в центре Лондона произошла стрельба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 14 января, неизвестный начал стрельбу возле вокзала Юстон в центре Лондона, пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Полиция сообщает, что неизвестный открыл огонь из автомобиля, двигавшегося вблизи церкви, где проходили похороны. В результате стрельбы пострадали четыре женщины: 54, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет.

Все были доставлены в больницу: за жизнь 7-летней девочки борются врачи, тогда как 12-летняя получила легкое ранение ноги и уже была выписана. Жизням женщин ничего не угрожает, но 48-летняя раненая получила "травму, которая может повлиять на ее дальнейшую жизнь".

Подозреваемого разыскивает полиция.

Напомним, в августе 2022 года в черногорском поселке Медовина возле города Цетино мужчина устроил стрельбу по прохожим. На данный момент известно о 11 погибших.

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