В центре Лондона произошла стрельба: пострадали 6 человек

Полиция сообщает, что неизвестный открыл огонь из автомобиля, двигавшегося вблизи церкви, где проходили похороны. В результате стрельбы пострадали четыре женщины: 54, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет.

Все были доставлены в больницу: за жизнь 7-летней девочки борются врачи, тогда как 12-летняя получила легкое ранение ноги и уже была выписана. Жизням женщин ничего не угрожает, но 48-летняя раненая получила "травму, которая может повлиять на ее дальнейшую жизнь".

Подозреваемого разыскивает полиция.