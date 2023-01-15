В центре Лондона произошла стрельба: пострадали 6 человек
В субботу, 14 января, неизвестный начал стрельбу возле вокзала Юстон в центре Лондона, пострадали шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.
Полиция сообщает, что неизвестный открыл огонь из автомобиля, двигавшегося вблизи церкви, где проходили похороны. В результате стрельбы пострадали четыре женщины: 54, 48, 41 и 21 лет и две девочки 12 и 7 лет.
Все были доставлены в больницу: за жизнь 7-летней девочки борются врачи, тогда как 12-летняя получила легкое ранение ноги и уже была выписана. Жизням женщин ничего не угрожает, но 48-летняя раненая получила "травму, которая может повлиять на ее дальнейшую жизнь".
Подозреваемого разыскивает полиция.
Напомним, в августе 2022 года в черногорском поселке Медовина возле города Цетино мужчина устроил стрельбу по прохожим. На данный момент известно о 11 погибших.
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