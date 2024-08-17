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У центрі Лондона горить палац Сомерсет-хаус

Лондон, Субота 17 серпня 2024 18:50
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У центрі Лондона горить палац Сомерсет-хаус Фото: у центрі Лондона горить палац Сомерсет-хаус (wikipedia Ham)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 серпня, в центрі Лондона зайнялась пожежа у палаці Сомерсет-хаус. Для усунення пожежі наразі долучено більш як 100 рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Лондонська пожежна бригада (LFB) отримала виклик про пожежу об 11:59 та направила 20 пожежних машин для її гасіння.

На місці події працювало близько 125 пожежників, у тому числі бригади з Сохо, Доугейта, Іслінгтона та навколишніх пожежних станцій.

"Екіпажі борються з полум'ям, розташованим у частині даху будівлі. Дві 32-метрові автодрабини бригади були направлені на місце події для підтримки пожежогасіння", - повідомили у LFB.

Вони також зауважили, що наразі увесь майданчик у Сомерсет-хаусі зараз закритий для відвідувачів.

Причина пожежі поки невідома, але Somerset House опублікував у соціальних мережах, що весь персонал і громадськість були в безпеці після того, як пожежа спалахнула в "одній невеликій частині будівлі".

Зауважимо, що у будівлі розміщена галерея Курто, велика колекція картин від епохи Відродження до 20 століття. Серед його найвідоміших робіт - "Бар у Фолі-Бержер" Едуарда Мане та "Автопортрет із забинтованим вухом" Вінсента Ван Гога.

Нагадаємо, що пожежа сьогодні спалахнула і в Києві. До того ж не один раз.

Перша пожежа в Києві відбулась під час російської атаки на Україну сьогодні вночі. Тоді у Києві впали уламки збитих дронів, що й призвело до загоряння.

Вже в другій половині дня в КМДА повідомили, що здійнялась пожежа на Трухановому острові.

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