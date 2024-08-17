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В центре Лондона горит дворец Сомерсет-хаус

Лондон, Суббота 17 августа 2024 18:50
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В центре Лондона горит дворец Сомерсет-хаус Фото: в центре Лондона горит дворец Сомерсет-хаус (wikipedia Ham)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 августа, в центре Лондона загорелся пожар во дворце Сомерсет-хаус. Для устранения пожара сейчас привлечено более 100 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Лондонская пожарная бригада (LFB) получила вызов о пожаре в 11:59 и направила 20 пожарных машин для ее тушения.

На месте происшествия работало около 125 пожарных, в том числе бригады из Сохо, Доугейта, Ислингтона и окрестных пожарных станций.

"Экипажи борются с пламенем, расположенным в части крыши здания. Две 32-метровые автолестницы бригады были направлены на место происшествия для поддержки пожаротушения", - сообщили в LFB.

Они также отметили, что сейчас вся площадка в Сомерсет-хаусе сейчас закрыта для посетителей.

Причина пожара пока неизвестна, но Somerset House опубликовал в социальных сетях, что весь персонал и общественность были в безопасности после того, как пожар вспыхнул в одной небольшой части здания.

Заметим, что в здании находится галерея Курто, большая коллекция картин от эпохи Возрождения до 20 века. Среди его известнейших работ - "Бар в Фоли-Бержер" Эдуарда Мане и "Автопортрет с забинтованным ухом" Винсента Ван Гога.

Напомним, что пожар сегодня загорелся и в Киеве. К тому же не раз.

Первый пожар в Киеве произошел во время российской атаки на Украину сегодня ночью. Тогда в Киеве упали обломки сбитых дронов, что и привело к возгоранию.

Уже во второй половине дня в КГГА сообщили, что поднялся пожар на Трухановом острове.

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