В центре Лондона горит дворец Сомерсет-хаус

Сегодня, 17 августа, в центре Лондона загорелся пожар во дворце Сомерсет-хаус. Для устранения пожара сейчас привлечено более 100 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Лондонская пожарная бригада (LFB) получила вызов о пожаре в 11:59 и направила 20 пожарных машин для ее тушения.

На месте происшествия работало около 125 пожарных, в том числе бригады из Сохо, Доугейта, Ислингтона и окрестных пожарных станций.

"Экипажи борются с пламенем, расположенным в части крыши здания. Две 32-метровые автолестницы бригады были направлены на место происшествия для поддержки пожаротушения", - сообщили в LFB.

Они также отметили, что сейчас вся площадка в Сомерсет-хаусе сейчас закрыта для посетителей.

Причина пожара пока неизвестна, но Somerset House опубликовал в социальных сетях, что весь персонал и общественность были в безопасности после того, как пожар вспыхнул в одной небольшой части здания.