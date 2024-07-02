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У центрі Курська масштабна пожежа, у мережі пишуть про НП на військовій базі (відео)

Фото: у Курську 2 липня сталась пожежа (ілюстративне фото t.me mchs_official )
Автор: Ярослава Борзова

У російському Курську сьогодні, 2 липня, у центрі міста сталась пожежа. Ймовірним місцем надзвичайної ситуації може бути військова база.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію тимчасово в.о. губернатора Курської області та місцеві Telegram-канали.

Наразі відомо, що до ліквідації пожежі залучено 60 вогнеборців та 10 одиниць спецтехніки. Повідомляється, що займання вдалось локалізувати.

Офіційні джерела не уточнюють інформацію щодо того, де саме сталась пожежа. Втім, як зазначають моніторингові групи, зокрема і місцеві Telegram-канали, вогонь охопив велику військову базу РФ, що дислокується у місті Курськ.

Як зазначають OSINT-дослідники, горить 3754 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830), на якій розташована велика кількість автотехніки, що обслуговує авіацію.

НП у Курську

Нагадаємо, днями російські ЗМІ повідомляли про вибухи у Курську у зв'язку з нібито атакою безпілотників.

Також у Курській області вночі 14 червня лунали вибухи, в регіоні працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників в районі міста Курськ.

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Російська ФедераціяКурська областьПожежа