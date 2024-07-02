В центре Курска масштабный пожар, в сети пишут о ЧП на военной базе (видео)

В российском Курске сегодня, 2 июля, в центре города произошел пожар. Вероятным местом чрезвычайной ситуации может быть военная база.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию временно и. губернатора Курской области и местные Telegram-каналы.
Пока известно, что к ликвидации пожара привлечены 60 пожарных и 10 единиц спецтехники. Сообщается, что возгорание удалось локализовать.
Официальные источники не уточняют информацию о том, где именно произошел пожар. Впрочем, как отмечают мониторинговые группы, в том числе и местные Telegram-каналы, огонь охватил обширную военную базу РФ, дислоцирующуюся в городе Курск.
Как отмечают OSINT-исследователи, горит 3754 центральная авиатехническая база (в/ч 13830), на которой расположено большое количество автотехники, обслуживающей авиацию.
Напомним, на днях российские СМИ сообщали о взрывах в Курске в связи с якобы атакой беспилотников.
Также в Курской области ночью 14 июня раздавались взрывы, в регионе работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников в районе города Курск.
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