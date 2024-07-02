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В центре Курска масштабный пожар, в сети пишут о ЧП на военной базе (видео)

Фото: в Курске 2 июля произошел пожар (иллюстративное фото t.me mchs_official)
Автор: Ярослава Борзова

В российском Курске сегодня, 2 июля, в центре города произошел пожар. Вероятным местом чрезвычайной ситуации может быть военная база.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию временно и. губернатора Курской области и местные Telegram-каналы.

Пока известно, что к ликвидации пожара привлечены 60 пожарных и 10 единиц спецтехники. Сообщается, что возгорание удалось локализовать.

Официальные источники не уточняют информацию о том, где именно произошел пожар. Впрочем, как отмечают мониторинговые группы, в том числе и местные Telegram-каналы, огонь охватил обширную военную базу РФ, дислоцирующуюся в городе Курск.

Как отмечают OSINT-исследователи, горит 3754 центральная авиатехническая база (в/ч 13830), на которой расположено большое количество автотехники, обслуживающей авиацию.

ЧП в Курске

Напомним, на днях российские СМИ сообщали о взрывах в Курске в связи с якобы атакой беспилотников.

Также в Курской области ночью 14 июня раздавались взрывы, в регионе работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников в районе города Курск.

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