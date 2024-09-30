У центрі Києва завтра зупинять весь транспорт: у чому причина

У вівторок, 1 жовтня, у центрі Києва ненадовго зупинять рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.

Де саме та як надовго зупинять рух транспорту У КМДА нагадали, що о 9 годині ранку 1 жовтня Київ вшанує пам'ять загиблих захисників і захисниць: хвилиною мовчання

зупинкою руху на Хрещатику й Майдані Незалежності Уточнюється, що в межах заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності. У зв'язку з цим, рух у центрі міста зупинять "орієнтовно на 10 хвилин". "Управління патрульної поліції в місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05", - розповіли у прес-службі міської держадміністрації. Крім того, киян і гостей столиці закликали долучитися до вшанування пам'яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)