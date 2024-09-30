В центре Киева завтра остановят весь транспорт: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Где именно и как надолго остановят движение транспорта

В КГГА напомнили, что в 9 часов утра 1 октября Киев почтит память погибших защитников и защитниц:

минутой молчания

остановкой движения на Крещатике и Майдане Незалежности

Уточняется, что в рамках мероприятий на государственном уровне общенациональная минута молчания состоится в 9:00 на Крещатике и Майдане Незалежности.

В связи с этим движение в центре города остановят "ориентировочно на 10 минут".

"Управление патрульной полиции в городе Киеве будет организовывать остановку автотранспорта по улице Крещатик в пределах перекрестка с улицей Аллея Героев Небесной Сотни с 8:55 до 9:05", - рассказали в пресс-службе городской госадминистрации.

Кроме того, киевлян и гостей столицы призвали приобщиться к увековечиванию памяти погибших героев и остановиться в 9:00, чтобы отдать честь тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Пост КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)