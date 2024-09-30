UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту

Ілюстративне фото: у Києві завтра можуть бути пробки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У центрі Києва завтра, 1 жовтня, обмежать рух транспорту. Це пов'язано із заходами за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України у Facebook.

"1 жовтня у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участі іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть введені в центральній частині міста", - сказано в повідомленні УДО.

В Управлінні попросили киян врахувати таку інформацію під час пересування містом.

Варто зауважити, що 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць.

Зокрема, як зазначали у КМДА, у столиці планують зупинити рух на центральних вулицях на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Це відбудеться з 8:55 до 9:05 на майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик, зокрема на перехресті з алеєю Героїв Небесної Сотні.

 

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня у Києві запустили новий маршрут автобуса. Це пов'язано з тим, що з 15.00 по вулиці Автозаводській у Києві трамваї не курсують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ