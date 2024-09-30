У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту

У центрі Києва завтра, 1 жовтня, обмежать рух транспорту. Це пов'язано із заходами за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України у Facebook .

"1 жовтня у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участі іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть введені в центральній частині міста", - сказано в повідомленні УДО.

В Управлінні попросили киян врахувати таку інформацію під час пересування містом.

Варто зауважити, що 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць.

Зокрема, як зазначали у КМДА, у столиці планують зупинити рух на центральних вулицях на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Це відбудеться з 8:55 до 9:05 на майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик, зокрема на перехресті з алеєю Героїв Небесної Сотні.