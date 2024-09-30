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В центре Киева завтра ограничат движение транспорта

Киев, Понедельник 30 сентября 2024 21:16
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В центре Киева завтра ограничат движение транспорта Иллюстративное фото: в Киеве завтра могут быть пробки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В центре Киева завтра, 1 октября, ограничат движение транспорта. Это связано с мероприятиями при участии иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины в Facebook.

"1 октября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - сказано в сообщении УГО.

В Управлении попросили киевлян учесть такую информацию во время передвижения по городу.

Стоит заметить, что 1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц.

В частности, как отмечали в КГГА, в столице планируют остановить движение на центральных улицах на время общенациональной минуты молчания.

Это произойдет с 8:55 до 9:05 на площади Независимости и на улице Крещатик, в частности на перекрестке с аллеей Героев Небесной Сотни.

Напомним, сегодня, 30 сентября в Киеве запустили новый маршрут автобуса. Это связано с тем, что с 15:00 по улице Автозаводской в Киеве трамваи не курсируют.

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