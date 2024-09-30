В центре Киева завтра ограничат движение транспорта

В центре Киева завтра, 1 октября, ограничат движение транспорта. Это связано с мероприятиями при участии иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины в Facebook .

"1 октября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - сказано в сообщении УГО.

В Управлении попросили киевлян учесть такую информацию во время передвижения по городу.

Стоит заметить, что 1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц.

В частности, как отмечали в КГГА, в столице планируют остановить движение на центральных улицах на время общенациональной минуты молчания.

Это произойдет с 8:55 до 9:05 на площади Независимости и на улице Крещатик, в частности на перекрестке с аллеей Героев Небесной Сотни.