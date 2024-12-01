У центрі Києва завтра обмежать дорожній рух

У Києві завтра, 2 грудня, частково перекриють дорожній рух, зокрема для транспорту. Такі обмеження запровадять у центрі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Управління державної охорони України (УДО).

Зазначається, що у понеділок у Києві "діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста".

Такі обмеження завтра пов'язані із проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом", - йдеться у зверненні Управленні держохорони.

В органі нагадали, що главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона УДО.

Це відбувається відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затверджене указом президента від 22 серпня 2002 року № 746/2002.

Військовослужбовці УДО спільно з підрозділами Нацполіції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій у цей час.

Крім того, додали в УДО, згідно із законодавством, правоохоронці також можуть "не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх".