У центрі Києва військовий застрелив двох побратимів: що каже поліція, всі деталі

Як розповіли виданню в правоохоронних органах чоловік розстріляв двох інших військових з власної автоматичної зброї.

Після чого він спробував втекти з місця події зі зброєю, але був затриманий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі триває слідство, встановлюються всі деталі та обставини події. Що стало причиною конфлікту, яка призвела до загибелі військових, в правоохоронних органах поки з'ясовують.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що напередодні зранку, 3 жовтня, у мережі поширилась інформація про те, що вночі військовий зі свого автомата застрелив двох побратимів. Повідомлялося, що трагедія сталась на вулиці Лаврська, що у Печерському районі столиці.

Місцеві ЗМІ написали, що від отриманих травм двоє постраждалих загинули на місті, а стрілка затримали.

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