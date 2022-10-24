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У центрі Києва відремонтують будинки, пошкоджені ракетним ударом 10 жовтня: перелік

Фото: пошкоджені будинки в центрі Києва будинки відремонтують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділи 36,9 млн гривень для ліквідації наслідків ракетних обстрілів м. Києва, які сталися 10 жовтня 2022 року, та відновлення пошкоджених об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 18 жовтня 2022 р. № 927-р.

Кошти виділяються з резервного фонду держбюджету:

  • 27,0 млн гривень - Міністерству освіти і науки для відновлення адміністративної будівлі Міністерства освіти і науки за адресою: бульв. Тараса Шевченка, 16, будівель Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресами: вул. Володимирська, 58, вул. Володимирська, 60, бульв. Тараса Шевченка, 14, вул. Льва Толстого, 12, та будівлі Київського фахового коледжу зв’язку за адресою: вул. Леонтовича, 11;
  • 2,1 млн гривень - Міністерству розвитку громад та територій для Київської міської державної адміністрації (Київської міської військової адміністрації) для відновлення будівлі за адресою: вул. Терещенківська, 11а;
  • 550 тис. гривень - Державному управлінню справами для відновлення будівлі Національного центру ділового і культурного співробітництва "Український Дім" за адресою: вул. Хрещатик, 2;
  • 5,1 млн гривень - Національній академії наук для відновлення будівель Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою: вул. Володимирська, 62, Великого конференц-залу Національної академії наук за адресою: вул. Володимирська, 55, Національного науково-природничого музею Національної академії наук за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 15;
  • 2,1 млн. гривень - Міністерству культури та інформаційної політики для відновлення будівель Національної філармонії України за адресою: Володимирський узвіз, 2, Національного музею Тараса Шевченка за адресою: бульв. Тараса Шевченка, 12, Національного музею літератури України за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 11.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру, 86% українців відповіли, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

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