В центрі Києва стався прорив теплотраси: утворилась "ріка" з окропу (відео)

У понеділок, 10 квітня, в Києві на Дружби Народів, скоріш за все, стався прорив теплотраси, через що десятки літрів окропу вилилися на жваву дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua .

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"Гаряча вода потрапила на проїжджу частину. Пошкоджений трубопровід діаметром 700 мм був введений в експлуатацію в 1961 році", - додали в адміністрації.

В КМДА нагадали, що о 08:40 на бульварі Миколи Міхновського, 24/2 сталося експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія назовні.

"Розпочато підготовку до ремонтних робіт. Завершити їх планують впродовж доби", - йдеться в повідомленні.

"В Києві на Дружби Народів: безплатно подана гаряча вода до населення. Ми просимо зберігати спокій та бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, раніше в Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.

Нагадаємо, що, наприклад, у 2020 році почався в Києві було багато випадків прориву труб з гарячою водою. Один з найбільш гучних інцидентів стався в січні біля торгового центру "Ocean Plaza" .

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