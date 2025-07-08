ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: над містом видно стовб диму (відео)

Вівторок 08 липня 2025 18:45
UA EN RU
У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: над містом видно стовб диму (відео) Ілюстративне фото: у центрі Києва спалахнула масштабна пожежа 8 липня (facebook.com_DSNSKyiv )
Автор: Наталія Кава

Ввечері вівторка, 8 липня, у центрі Києва сталась масштабна пожежа. Над містом видно стовб диму.

Як повідомляє РБК-Україна, відео з пожежею поширилось у місцевих Telegram-каналах.

Близько 18:30 у мережі поширились відео з димом у центрі міста. За попередніми даними, пожежа сталась в районі Площі Українських Героїв.

Станом на 18:40 про постраждалих чи причину пожежі не повідомлялось. Однак у ДСНС Києва повідомили РБК-Україна, що у центрі Києва триває ліквідація пожежі.

Вибух в Києві

Зауважимо, що на вихідних у Києві на Троєщині чули вибухи. Після цього місцеві пабліки повідомили, що в частині Дніпровського району міста зникло світло.

Як повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

Згодом "Київтеплоенерго" заявило, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачання Києва немає.

В компанії зауважили, що хоч деякі ЗМІ й поширюють інформацію про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6, однак, за їх даними, інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДСНС Пожежа
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях