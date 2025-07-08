У центрі Києва спалахнула масштабна пожежа: над містом видно стовб диму (відео)
Ввечері вівторка, 8 липня, у центрі Києва сталась масштабна пожежа. Над містом видно стовб диму.
Як повідомляє РБК-Україна, відео з пожежею поширилось у місцевих Telegram-каналах.
Близько 18:30 у мережі поширились відео з димом у центрі міста. За попередніми даними, пожежа сталась в районі Площі Українських Героїв.
Станом на 18:40 про постраждалих чи причину пожежі не повідомлялось. Однак у ДСНС Києва повідомили РБК-Україна, що у центрі Києва триває ліквідація пожежі.
Вибух в Києві
Зауважимо, що на вихідних у Києві на Троєщині чули вибухи. Після цього місцеві пабліки повідомили, що в частині Дніпровського району міста зникло світло.
Як повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.
Згодом "Київтеплоенерго" заявило, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачання Києва немає.
В компанії зауважили, що хоч деякі ЗМІ й поширюють інформацію про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6, однак, за їх даними, інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.
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