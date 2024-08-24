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В центрі Києва показали вітчизняні безпілотники та роботи

Фото: в Києві проходить виставка безпілотного озброєння (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Каріна Левицька

В Києві проходить виставка безпілотного озброєння. Українці можуть ознайомитись з представленими безпілотниками та роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Сьогодні, 24 серпня, на Софійській площі Києва проходить виставка безпілотного озброєння та роботизованої техніки.

 

До уваги відвідувачів десятки експонатів, зокрема і техніка, яку використовують підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Представлені розвідувальні та ударні БпЛА, які активно застосовують правоохоронці на фронті. Серед техніки ДСНС: роботи, підводні дрони, роботизовані всюдиходи, які застосовують для гасіння пожеж, обстеження акваторій та розмінування.

Спецтехніка підрозділів системи МВС приємно вразила іноземних гостей. Зокрема, виставку відвідала Прем’єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте.

Також серед експозицій представлена техніка Сил безпілотних систем Збройних Сил України. 

 

Виготовлення зброї в Україні

Нагадаємо, що сьогодні, в День незалежності, Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця".

Це зброя українського виробництва, яка вже показала себе на полі бою.

Президент наголосив, що нова вітчизняна ракета "Паляниця" - це спосіб України діяти, поки деякі партнери гальмують з рішеннями.

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