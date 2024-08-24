В центрі Києва показали вітчизняні безпілотники та роботи

Виготовлення зброї в Україні

Нагадаємо, що сьогодні, в День незалежності, Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця".

Це зброя українського виробництва, яка вже показала себе на полі бою.

Президент наголосив, що нова вітчизняна ракета "Паляниця" - це спосіб України діяти, поки деякі партнери гальмують з рішеннями.

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