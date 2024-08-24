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В центре Киева показали отечественные беспилотники и роботы

Фото: в Киеве проходит выставка беспилотного вооружения (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве проходит выставка беспилотного вооружения Украинцы могут ознакомиться с представленными беспилотниками и работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Сегодня, 24 августа, на Софийской площади Киева проходит выставка беспилотного вооружения и роботизированной техники.

 

Вниманию посетителей десятки экспонатов, в том числе и техника, которую используют подразделения Нацполиции и ГСЧС.

Представлены разведывательные и ударные БпЛА, которые активно применяют правоохранители на фронте. Среди техники ГСЧС: роботы, подводные дроны, роботизированные вездеходы, которые применяют для тушения пожаров, обследования акваторий и разминирования.

Спецтехника подразделений системы МВД приятно поразила иностранных гостей. В частности, выставку посетила Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Также среди экспозиций представлена техника Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. 

Изготовление оружия в Украине.

Напомним, что сегодня, в День независимости, Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляница".

Это оружие украинского производства, которое уже показало себя на поле боя.

Президент подчеркнул, что новая отечественная ракета "Паляница" - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями.

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