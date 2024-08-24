В центре Киева показали отечественные беспилотники и роботы

Изготовление оружия в Украине.

Напомним, что сегодня, в День независимости, Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляница".

Это оружие украинского производства, которое уже показало себя на поле боя.

Президент подчеркнул, что новая отечественная ракета "Паляница" - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями.

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