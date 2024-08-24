В центрі Києва показали вітчизняні безпілотники та роботи

В Києві проходить виставка безпілотного озброєння. Українці можуть ознайомитись з представленими безпілотниками та роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Сьогодні, 24 серпня, на Софійській площі Києва проходить виставка безпілотного озброєння та роботизованої техніки. До уваги відвідувачів десятки експонатів, зокрема і техніка, яку використовують підрозділи Нацполіції та ДСНС. Представлені розвідувальні та ударні БпЛА, які активно застосовують правоохоронці на фронті. Серед техніки ДСНС: роботи, підводні дрони, роботизовані всюдиходи, які застосовують для гасіння пожеж, обстеження акваторій та розмінування. Спецтехніка підрозділів системи МВС приємно вразила іноземних гостей. Зокрема, виставку відвідала Прем’єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте. Також серед експозицій представлена техніка Сил безпілотних систем Збройних Сил України.