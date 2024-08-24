В центре Киева показали отечественные беспилотники и роботы

В Киеве проходит выставка беспилотного вооружения Украинцы могут ознакомиться с представленными беспилотниками и работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Сегодня, 24 августа, на Софийской площади Киева проходит выставка беспилотного вооружения и роботизированной техники. Вниманию посетителей десятки экспонатов, в том числе и техника, которую используют подразделения Нацполиции и ГСЧС. Представлены разведывательные и ударные БпЛА, которые активно применяют правоохранители на фронте. Среди техники ГСЧС: роботы, подводные дроны, роботизированные вездеходы, которые применяют для тушения пожаров, обследования акваторий и разминирования. Спецтехника подразделений системы МВД приятно поразила иностранных гостей. В частности, выставку посетила Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Также среди экспозиций представлена техника Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.