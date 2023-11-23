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У центрі Києва на одній з вулиць перекрили рух: прорвало трубопровід

Фото: у центрі Києва на одній з вулиць перекрили рух (t.me/kyivpatrol)
Автор: Іван Носальський

У центрі Києва сьогодні, 23 листопада, увечері перекрили рух на вулиці Великій Васильківській. Там прорвало трубопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва в Telegram.

Як зазначають правоохоронці, рух на Великій Васильківській повністю перекрили від станції метро "Палац Україна" до станції метро "Олімпійська".

Крім прориву трубопроводу, там також є ймовірність падіння електроопори.

Поліцейські закликають зважати на цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Погана погода у Києві

Нагадаємо, у Києві вже кілька днів поспіль спостерігається погіршення погоди. Зокрема, у столиці випав сніг та різко знизилася температура.

У зв'язку з цим рух автомобілів було ускладнено. Також у столиці зафіксували низку ДТП.

Раніше поліцейські давали поради українським водіям на тлі погіршення погодних умов.

 

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Київполиция